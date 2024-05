Arrestato a Sanremo 55enne per violenza su minore in Spagna

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Sanremo (Imperia) con l'accusa di violenza sessuale continuata e aggravata su una ragazza di età minore ai sedici anni, per fatti risalenti al 2022 e commessi in Spagna. Il cinquantacinquenne è finito in carcere su mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità spagnole ed eseguito dalla squadra mobile di Imperia, con la Divisione del Servizio per la cooperazione Internazionale di polizia (Sirene), a conclusione di un'indagine, a cui è seguita una attività di ricerche nel territorio provinciale. In seguito al provvedimento rischia di scontare sino a un massimo di 6 anni di reclusione, come previsto dal codice penale spagnolo. L'uomo è ora a disposizione della Corte di Appello di Genova.



