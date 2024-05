Comitato per Andrea Papi chiede referendum sui grandi carnivori

Un referendum sui grandi carnivori, per consentire ai cittadini della Val di Sole di esprimersi "sulla compatibilità della presenza dei grandi carnivori con la conduzione di una vita sicura per la popolazione e per la salvaguardia delle attività economiche e sociali". È la richiesta ufficiale che il Comitato Insieme per Andrea Papi fa al presidente della Comunità della Valle di Sole. Con una lettera, datata 14 maggio 2024, il presidente del comitato, Pierantonio Cristoforetti, chiede al presidente della Comunità Lorenzo Cicolini un incontro per poter discutere dell'avvio della procedura di indizione del referendum così come previsto dall'articolo 15 dello statuto dell'ente intermedio.

"Considerato che la Comunità nel suo statuto riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative e considerato altresì il sentimento diffuso di paura e senso di smarrimento della nostra gente rispetto alla condizione di mancanza di libertà e sicurezza che diventa ogni giorno più forte - scrive il Comitato - si ritiene che sia giunto il momento di dare loro la libertà di esprimersi su questo argomento".

Ma la lettera al presidente della Comunità non è l'unica scritta dal Comitato. Il 22 maggio, Cristoforetti, infatti, ha inviato una missiva al presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, con la quale ritorna sulla richiesta di nominare una commissione speciale d'inchiesta da inviare a tutte le consigliere e i consiglieri provinciali.



