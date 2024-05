Si barrica in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli

Un uomo ha aggredito con un coltello la moglie e i figli, di 3 e 7 anni, entrambi in gravi condizioni, e si è poi barricato all'interno della sua abitazione dopo averli fatti uscire da casa.

La tragedia è avvenuta a Cianciana, un paese dell'entroterra in provincia di Agrigento. I figli, un bimbo di sette anni e una bambina di 3, sono stati portati con l'elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo.

Sono gravissime le condizioni dei due fratellini feriti dal padre di 35 anni, nella loro abitazione a Cianciana, insieme alla madre, una donna di origini polacche, anche lei ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita. I fratellini sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. Il più grande in questo momento è sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe infatti sfiorato il cuore. Anche la sorellina più piccola, che è intubata e ha un'emorragia cerebrale, è in condizioni disperate.

Nel frattempo davanti all'abitazione dell'uomo, in una palazzina di edilizia popolare, stanno operando le forze dell'ordine che hanno fatto sgomberare la zona. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Sciacca Roberta Buzzolani, competente per territorio.

I carabinieri hanno avviato una trattativa nel tentativo di convincere l'uomo che si è barricato in casa a consegnarsi. I militari, che indossano giubbotti anti proiettile perché non escludono che sia armato, hanno fatto arrivare sul posto anche un carro telo dei vigili del fuoco, per scongiurare un tentativo di suicidio.

