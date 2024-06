Fiamme su barca nel porto di Barcola a Trieste,nessun ferito

Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Trieste è intervenuta questa mattina per spegnere un incendio divampato a bordo di un natante ormeggiato nel porticciolo turistico di Barcola.

E' accaduto nella tarda mattinata di oggi intorno alle 12.10, quando è pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria, tramite il Numero Unico delle Emergenze (N.U.E) una segnalazione su un principio d'incendio a una imbarcazione. Sul posto è intervenuta una motovedetta in attività di vigilanza nel golfo triestino, il cui equipaggio è riuscito a spegnere in poco tempo le fiamme, sprigionate dal locale macchine della barca. A bordo erano presenti i proprietari del natante; sono stati loro ad allertare i soccorsi. L'intervento della Guardia Costiera ha scongiurato il pericolo che le fiamme potessero propagarsi anche ad altre imbarcazioni vicine, anche con un potenziale rischio di inquinamento delle acque antistanti alla zona dell'incendio.

Nessuna persona ha riportato danni.



