G7 in Puglia, Virgilio influencer con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sarà al centro dei temi del G7 in programma a Borgo Egnazia (Fasano) dal 13 al 15 giugno prossimi, anche con la presenza di Papa Francesco. E' stato infatti creato un viaggio virtuale per presentare ai sette leader il territorio che ospiterà l'evento.

A guidarli sarù il poeta Virgilio.

Oggi a Fasano, nel corso dell'evento 'Hosting G7, turismo e intelligenza artificiale', è stato presentato il contenuto del video innovativo in cui Virgilio rievoca il suo viaggio a Egnazia nel 37 a.C. e accoglie come un influencer digitale i grandi della Terra.

L'iniziativa di presentazione del progetto è stata organizzata dal Comune di Fasano, l'Its Turismo Puglia e Carraro Lab. Carraro Lab ha ricostruito il volto del poeta Virgilio in 3D, sulla base di una delle sculture indicate dalle ipotesi degli studiosi, rievocando il suo viaggio da turista Ante Litteram nell'antica Egnazia lungo la via Appia. In particolare, attraverso la metodologia della re-generative art applicata a dipinti e mosaici dell'arte antica e alle immagini odierne "si recuperano le radici di un immaginario che da millenni è alla base della bellezza, del paesaggio e dello stile di vita italiani". Virgilio diventa così un "AInfluencer di Fasano e dell'Italia stessa".

"Quello che abbiamo creato - spiega Gualtiero Carraro, amministratore delegato di Carraro Lab - è un influencer generato con l'intelligenza artificiale. Il poeta Virgilio, dando il benvenuto nelle terre di Fasano ai leader del G7, diventa un testimonial d'eccezione, la guida per antonomasia di tutti i tempi".

"Il messaggio che Virgilio dà in questo video è sull'economia della bellezza: l'Italia è un Paese che ha sempre rigenerato l'arte, la cultura e il territorio. Virgilio - aggiunge - mostrerà grazie all'intelligenza artificiale come i mosaici e dipinti già rappresentavano la piana degli ulivi, l'artigianato e l'architettura. Racconta la continuità con cui l'Italia si sta presentando al mondo".



