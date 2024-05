"Cercare i responsabili", il legale di Franco Di Mare dà battaglia

Chi ha fatto sì che Franco Di Mare si esponesse all'amianto durante il suo lavoro da inviato all'estero? Oggi che il giornalista Rai è morto, stroncato a 68 anni da una forma molto aggressiva di tumore, è questa la domanda che si pone chi gli è stato vicino, e chi oggi difende gli interessi della sua famiglia. Un responsabile "va individuato e punito" diceva ieri - e lo conferma oggi - il legale di Di Mare, Ezio Bonanni, che è anche il presidente dell'Osservatorio nazionale amianto. Perché la storia va oltre il singolo caso dell'ex conduttore e inviato. Alcuni giorni fa è morto a soli 62 anni Mariusz Marian Sodkiewicz, anche lui dipendente Rai, anche lui per esposizione all'amianto avvenuta, sosteneva, nella sede romana della tv di Stato. E non è escluso che altri casi simili possano emergere in futuro.



Lunedì si terranno nella basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la cosiddetta Chiesa degli Artisti, i funerali del popolare giornalista. In prima fila ci sarà la famiglia, la figlia Stella, le sorelle, il fratello, e la moglie Giulia, accanto a lui da 8 anni ma sposata solo pochi giorni prima di morire. Ci saranno anche tanti amici e colleghi di un uomo che tutti oggi ricordano come tra i più amabili, gentili e professionali volti della Rai, dove lavorava dal 1991. Una vita per una azienda che però, era stato lui stesso a dirlo in un drammatico intervento lo scorso 28 aprile da Fabio Fazio, non lo avrebbe trattato con la giusta attenzione e rispetto dopo la scoperta della malattia.



I vertici della Rai avevano poi fatto sapere di avere inviato a Di Mare le informazioni che aveva richiesto. E' sul passato, infatti, che ora si concentrerà il lavoro dei legali del giornalista: "Da legale di Franco Di Mare - ribadisce oggi l'avvocato Bonanni - mantengo il riserbo dovuto al fatto che è appena deceduto, e non faccio nessun commento perché in questa situazione non sarebbe giusto anticipare le determinazioni che ho già pensato. In ogni caso confermo - aggiunge - che a mio modo di vedere ci sono in questo caso delle condotte che meritano un approfondimento d'ufficio da parte della Procura di Roma in relazione ai responsabili, cioè coloro che hanno determinato che Franco Di Mare fosse esposto senza protezione ad amianto e uranio impoverito nelle missioni fuori dall'Italia".



Poi, c'è il tema collettivo. Quello che vuole fare luce su un fenomeno che ora, riportato in primo piano dalla scomparsa del giornalista, è tornato a fare paura a molti: "Come presidente dell'Osservatorio nazionale amianto - conclude Bonanni - ho già chiesto alla Procura di Roma di fare piena luce anche sull'amianto presente in Rai a viale Mazzini, sulla modalità della bonifica che ci risulta non essere stata integrale".

