Curcio, il bradisismo è in atto, non si possono prevedere scosse

"E' un'area vulcanica, il bradisismo è in atto ed è un dato di fatto. Nessuno è in grado di escludere come e quando ci saranno scosse o quanto saranno forti". Lo ha affermato Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, a margine dell'incontro con la popolazione di Bagnoli convocato per parlare del fenomeno del bradisismo in corso da diversi mesi nei Campi flegrei e le azioni messe in campo.

"E' evidente - ha aggiunto - che anche la pianificazione d'emergenza che abbiamo fatto sulla parte bradisismica ha diversi scenari, che oggi verranno ricordati perché sono atti pubblici. Ci sono diversi livelli di operatività in funzione del tipo di scenario: se è uno scenario localizzato in piccole situazioni o se è più importante anche dal punto di vista sismico. Ci sono procedure diverse e condivise tra tutte le amministrazioni che ne fanno parte".



