Ca' Foscari, studenti in tenda contro collaborazione con Israele

Un gruppo di studenti del collettivo universitario Liberi Saperi Critici (Lisc) ha provato stamani a interrompere la seduta del pre-Senato dell'università Ca' Foscari di Venezia, per chiedere l'interruzione dei rapporti dell'Università con Israele.

Dopo un presidio, gli studenti hanno annunciato di piantare tende nel cortile della sede centrale di Ca' Foscari. "Non possiamo più accettare che il nostro studio venga messo a servizio della distruzione e della guerra" ha ribadito il collettivo. A rispondere è il pro rettore Antonio Marcomini: "Non siamo il ministero degli esteri" ha specificato.



