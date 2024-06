Rogo via Lagrange Torino, via all'udienza preliminare

Approda in tribunale a Torino il caso del rogo che il 3 settembre 2021 devastò, nel centro storico della città, un palazzo tra via Lagrange e piazza Carlo Felice. Oggi si è aperta l'udienza preliminare per quattro imputati, chiamati a vario titolo a rispondere di cooperazione in incendio colposo o violazioni delle norme in materia di sicurezza. Le fiamme divamparono durante dei lavori di ristrutturazione.

La prima sessione è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte civile da parte dei condomini, che sono state circa venticinque. Una è stata presentata da Riccardo Scirea, 46 anni, figlio del calciatore Gaetano Scirea, collaboratore della Juventus: la sua mansarda è stata distrutta dalle fiamme. I 'danneggiati' sono assistiti dagli avvocati Benito Capellupo, Alberto Ventrini, Valentino Schierano, Mauro Ronco.

Gli imputati sono il responsabile dei lavori ristrutturazione dell'immobile, il direttore, il coordinatore dell'esecuzione delle opere e l'artigiano che, durante l'installazione di una cassaforte in un attico, utilizzò una saldatrice da cui fuoriuscirono delle scintille che investirono dei pannelli in polistirolo.



