Macron, Putin ha tradito il messaggio dello Sbarco

"Nel febbraio 2022, Putin ha deciso di lanciare una guerra completa. Si pone in totale infrazione e commette crimini di guerra, calpesta il diritto internazionale.

Di fatto, la Russia ha tradito il messaggio dello Sbarco": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta su TF1 e France 2 al termine delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, il cosiddetto D-Day, che contribuì a liberare l'Europa dal nazifascismo."Vogliamo formare una brigata'' in Ucraina: ha dichiarato il presidente Macron. "La sfida - ha proseguito Macron - è formare 4.500 soldati ucraini, equipaggiarli, addestrarli, per difendere il loro territorio''. Costituire una ''brigata francese'', ha aggiunto questa sera, Emmanuel Macron.

Al momento, è comunque escluso l'invio di soldati francesi in Ucraina. ''Il presidente ucraino, il suo ministro della Difesa, lo hanno chiesto all'insieme degli alleati per formare più rapidamente dei soldati", ha spiegato il presidente, aggiungendo: "Dobbiamo chiederci se questo è un fattore di escalation. La risposta è no''.



