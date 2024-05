Standing ovation per il Capo dello Stato a congresso Anm

Standing ovation e un applauso di minuti per il capo dello Stato Sergio Mattarella appena entrato al Teatro Massimo di Palermo per il 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati dal titolo "Magistratura e legge tra imparzialità e interpretazione". In apertura, i saluti istituzionali del sindaco Roberto Lagalla, del presidente della Regione Renato Schifani, del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Presenti in platea, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Il Capo dello Stato è stato salutato con un lungo applauso da tutti i presenti che si sono alzati in piedi.



