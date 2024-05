Spara e uccide ladro nel negozio, chiesta condanna a 12 anni

Chiesta una condanna a 12 anni di reclusione per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino), che il 7 giugno 2019 sparò contro i ladri che stavano assaltando il suo negozio uccidendone uno, Ion Stavila, un 24enne originario della Moldavia. La richiesta di pena è stata formulata dal pubblico ministero Valentina Bossi, questa mattina, in tribunale a Ivrea, dove si sta svolgendo con il rito abbreviato il processo a carico del tabaccaio.

Inizialmente accusato di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa, ora il 71enne risponde di omicidio volontario.





