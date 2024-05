Scontro fra auto sulla A9, genitori e 2 figli feriti gravemente

Quattro persone, componenti della stessa famiglia straniera, sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale questa mattina alle 8.30 sull'autostrada A9 dei Laghi tra le uscite di Fino Mornasco e Lomazzo, in provincia di Como. In particolare sono preoccupanti le condizioni di un ragazzino di 11 anni, rianimato sul posto e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo, in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, l'auto su cui viaggiavano padre, madre e i due figli di 11 e 16 anni, diretta verso Milano, avrebbe tentato di fare un'inversione di marcia, scontrandosi con l'auto che sopraggiungeva. Il traffico sull'autostrada A9 è stato interrotto per consentire i soccorsi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA