Rubava in ostetricia mentre puerpere partorivano, denunciata Oss

Un'operatrice socio-sanitaria è stata sorpresa a rubare 50 euro all'interno del reparto di ginecologia dell'ospedale di Pordenone: a suo carico è stata sporta denuncia per furto aggravato.

L'indagine della polizia è scattata dopo varie denunce di episodi di furto di contanti e preziosi commessi in danno sia di degenti sia dei loro familiari, all'interno del reparto di ostetricia-ginecologia al Santa Maria degli Angeli.

I furti venivano commessi sempre con le medesime modalità: mentre la puerpera era intenta a partorire, dalla camera sparivano somme di denaro contenute nelle borse e nei giubbotti lasciati temporaneamente incustoditi.

Almeno otto i furti accertati, commessi tra il marzo 2023 e il febbraio di quest'anno, nei quali sono stati complessivamente sottratti oltre 1.200 euro in contanti e monili dal valore di 2mila euro.

Per individuare l'autrice, è stato simulato il ricovero all'interno di una stanza, munita di telecamere, di una poliziotta della Squadra Mobile: appena è uscita per una presunta visita, la Oss si è impossessata di 50 euro, prelevati dal cassetto.

L'operatrice sanitaria è stata immediatamente bloccata e portata in Questura.



