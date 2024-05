G7, scontri tra polizia e manifestanti a Venezia

Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati poco fa a Venezia in occasione della protesta dei centri sociali del Nordest contro la riunione del G7 della Giustizia.

In città sono giunti dal Veneto e dalle regioni vicine circa 200 manifestanti. Il corteo ha cercato di avvicinarsi alla sede dell'incontro e qui ci sono state alcune cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine, per impedire lo sfondamento della zona preclusa.





È tornata tranquilla la situazione a Venezia dopo il tentativo, respinto dalla polizia, di circa 250 manifestanti dei centri sociali di avvicinarsi alla sede del vertice del G7 della Giustizia. Costretti ad indietreggiare dalle cariche di alleggerimento degli agenti in assetto anti sommossa, i dimostranti sono tornati verso il piazzale della stazione di Santa Lucia, dove il corteo in breve si è sciolto. Non risultano manifestanti o poliziotti contusi

