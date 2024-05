Corruzione: Bucci, 'uno shock ma continuiamo a lavorare'

"Tutti questa mattina abbiamo subito uno shock, per due ore il mio morale è stato fortemente colpito ma poi ci siamo ripresi come abbiamo sempre fatto, l'amministrazione di Genova non ha nulla a che vedere con quanto riportato dalle notizie di queste ore, nessuno dell'amministrazione comunale è coinvolto e non ci sarà alcun contraccolpo sulle procedure amministrative in atto". Così il sindaco Marco Bucci in apertura del consiglio comunale in merito alla maxi inchiesta per corruzione e voto di scambio della procura di Genova. Bucci aveva già parlato in mattinata dicendo: "Siamo garantisti, non so nulla. Avanti più veloci di prima". I pm hanno indagato, tra le altre cose, sull'apertura di due nuovi supermercati Esselunga, tra cui quello di Sestri Ponente (il terzo in città), per il quale il consigliere d'amministrazione Moncada avrebbe promesso un finanziamento illecito al comitato elettorale di Toti in cambio dello sblocco della pratica in Regione. E a questo proposito Bucci, non citando direttamente la questione, ha affermato: "Al Pd che sta commentando dico che abbiamo avuto Tar e Consiglio di Stato che hanno confermato che le nostre procedure sono state portate avanti regolarmente".

Bucci ha concluso: "Abbiamo fiducia piena nella magistratura, non ho mai commentato inchieste in sette anni e continuerò a non farlo, continuiamo a lavorare per Genova con grinta ed energia perché c'è bisogno di mettere a terra sette miliardi di progetti". Bucci, tra poche ore, incontrerà insieme al vicesindaco Piciocchi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara per discutere il progetto di una nuova scuola in Valpolcevera su aree delle ferrovie.



