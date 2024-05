Aggredisce l'ex compagna e accoltella il padre di lei, arrestato

Sono gravi le condizioni della 37enne sfregiata con un coltello, non con l'acido come inizialmente detto dagli inquirenti, dall'ex intorno alle 13 in via Ciro Menotti a Varese. Dopo averla aggredita l'uomo, 40 anni, ha accoltellato il padre della donna, di 71 anni, intervenuto per difendere la figlia. Le condizioni del 71enne sono disperate. L'aggressore è stato immediatamente arrestato è accusato di tentato omicidio e lesioni gravi. Il fatto è avvenuto per strada sotto gli occhi terrorizzati della madre e moglie delle due vittime.

