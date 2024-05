Uccise senzatetto, sarà richiesta perizia psichiatrica

È iniziato questa mattina, in Corte d'Assise a Udine, il processo a carico di Bruno Macchi, l'uomo di 29 anni reo confesso dell'omicidio di Luca Tisi, senzatetto di 58 anni originario di Zoppola (Pordenone). Il delitto risale al 19 aprile dello scorso anno, e avvenne nella galleria Alpi di Udine, dove la vittima viveva riparandosi con coperte e cartoni.

Gli avvocati difensori, che invocano per il loro assistito l'eccesso colposo di legittima difesa, hanno fatto sapere che presenteranno anche una richiesta di perizia psichiatrica.

Secondo quanto accertato dagli investigatori e dall'autopsia, furono almeno 85 le coltellate inferte al senzatetto al capo, al collo e a entrambe le braccia.

I circa 40 testi saranno ascoltati nelle udienze in calendario tra giugno e luglio.



