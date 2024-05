Statale di Milano: 'Mai chiesto di cancellare il convegno ma di farlo online'

L'università degli Studi Milano ha saputo "unicamente dagli organi di informazione" che il convegno su Israele previsto il 7 maggio era stato annullato. L'associazione Italia Israele di Savona, fanno sapere dall'ateneo, non ha risposto alla proposta fatta ieri dal rettore Elio Franzini di tenere l'incontro online. L'interlocuzione con la Digos ha fornito "elementi utili alla valutazione generale" ma non è arrivata dalla Questura la richiesta di tenere il convegno via web: "Lo si vuole ribadire con fermezza, la decisione di tenere il convegno on line è stata presa direttamente dal rettore Elio Franzini".

"La scelta di trasformare l'incontro in modalità online, non certo di annullarlo - spiegano dall'ateneo milanese -, è stata assunta dal Rettore Elio Franzini dopo attenta valutazione delle condizioni ambientali interne ed esterne all'Università, nell'intento di minimizzare i rischi per la sicurezza del pubblico e dei relatori, sentita anche la Digos".

L'interlocuzione con la Digos ha fornito "elementi utili alla valutazione generale" ma "lo si vuole ribadire con fermezza, la decisione di tenere il convegno on line è stata presa direttamente dal Rettore Elio Franzini". La decisione "coerente con le linee guida della Crui recentemente emanate, intendeva salvaguardare il diritto degli organizzatori al confronto pubblico, bilanciandolo con il dovere della tutela della sicurezza dell'ateneo e degli studenti che resta sempre la prima e imprescindibile responsabilità del Rettore".



