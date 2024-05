Fassino indagato, il pm di Civitavecchia acquisisce l'informativa

E' stata acquisita dalla Procura di Civitavecchia l'informativa della Polaria relativa al furto di un profumo da parte del parlamentare Piero Fassino, il 15 aprile scorso in un negozio del Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino, per il quale è stato denunciato. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano La Repubblica, l'ex sindaco di Torino è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati.

Nell'informativa sono citate sei testimonianze di impiegati e vigilantes che hanno raccontato agli investigatori che oltre a quanto avvenuto ad aprile, il parlamentare Dem sarebbe autore di altri due episodi simili: uno poco prima di Natale e l'altro il 27 marzo scorso. I pm, sempre secondo quanto scrive il quotidiano, avrebbero affidato delega alla Polaria per svolgere ulteriori accertamenti. Agli atti anche il video di una telecamera di sicurezza che ha ripreso le fasi del furto del profumo da 130 euro ad aprile. Non è escluso che Fassino possa essere convocato dai magistrati per essere interrogato sull'episodio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA