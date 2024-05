AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per giovedì 2 maggio 2024

ROMA - Palazzo Chigi ore 11.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il Re di Giordania, Abdullah II Ibn Al Hussein

ROMA - Pmi manifatturiero di aprile

ROMA - Istat, diffusione dati su prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni di marzo

PARIGI - Ue, Ocse pubblicazione outlook economico

NEW YORK - Processo a Trump per presunti pagamenti segreti all'ex pornostar Stormy Daniels

GRAN BRETAGNA - Elezioni municipali e del sindaco di Londra

BEIRUT - Visita della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, con il presidente cipriota Nikos Christodoulides

TEMPIO PAUSANIA - Palazzo di Giustizia ore 11.30 Riprende il processo per il presunto stupro di gruppo contestato al figlio di Grillo, Ciro, e a tre suoi amici genovesi

CITTÀ DEL VATICANO - Aula del Sinodo ore 9.45 Il Papa incontra i parroci arrivati da tutto il mondo nell'ambito del cammino del Sinodo

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo Apostolico ore 12.30 Il Papa riceve in udienza Re Abdallah II di Giordania

FIRENZE - Stadio Artemio Franchi ore 21:00 Conference League, Fiorentina-Club Brugge, semifinale

MARSIGLIA - Stadio Velodrome ore 21:00 Europa League, Marsiglia-Atalanta, semifinale

ROMA - Stadio Olimpico ore 21:00 Europa League, Roma-Bayer Leverkusen, semifinale

MADRID Tennis, Torneo Atp Madrid

TORINO -Castello del Valentino, v.le Mattioli, 39. ore 20.30 Ciclismo: 107/o Giro d'Italia, presentazione delle squadre

