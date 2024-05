AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 21 maggio 2024:

ROMA - Quirinale ore 17.00 Riunione del Consiglio Supremo di Difesa con il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni

ROMA - Palazzo Chigi ore 12.45 La presidente del Consiglio Meloni incontra il primo ministro della Thailandia Thavisin

ROMA - Cna Nazionale ore 10.00 Europee, Cna incontra i leader politici in vista del voto dell'8-9 giugno con il segretario di Fi Tajani, alle 12 il segretario di Azione Calenda

CITTÀ DELLA PIEVE (PG) - Palazzo Corgna ore 14.30 Europee, Pd, incontro con la segretaria Schlein; alle 17.30 ad Orvieto (Palazzo dei Sette)

ROMA - Camera, Sala conferenze stampa ore 17.30 Fdi, presentazione della proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle impresa con Rizzetto, Foti, Tenerini, Giaccone, Lupi e il segretario generale della Cisl Sbarra

PADOVA - Caffè Pedrocchi, via VIII febbraio 15 ore 18.00 Europee, Stati Uniti d'Europa, incontro con Bonino, Renzi e Magi; alle 20.30 a Verona (Auditorium Centro Congressi, Istituto Salesiano San Zeno, via Don Giovanni Minzoni)

ROMA - Palazzo dei Congressi ore 9.00 Forum Pa 2024, 'Per una Pa a colori, persone e organizzazioni nella rivoluzione dell'Ia', con il ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo

ROMA - Piazza di Siena, Villa Borghese ore 10.00 Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, 'Un caffè a Villa Borghese, la logistica europea al centro degli scenari geopolitici mondiali' con i ministri degli Esteri Tajani e per la Protezione Civile Musumeci

ROMA - Sede Fao ore 12.00 Youth 7 Italia, con la ministra del Lavoro Calderone

ROMA - Palazzo Wedekind ore 11.30 Confederazione delle associazioni europee di professionisti e imprese, Forum del Made in Italy con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida

ROMA - Talent Garden Ostiense, via Ostiense, 92 ore 10.00 QN Quotidiano Nazionale e SpeeD, 'Svolte. Sulla strada della sicurezza', in collaborazione con Automobile Club d'Italia,Autostrade per l'Italia e Polizia Stradale, con il ministro dei Trasporti Salvini

ROMA - Auditorium Gse, viale Maresciallo Pilsudski Anci, Energia - Comunità energetiche, presentazione del 'Vademecum Anci per i Comuni', con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin

BRUXELLES - Ue, Consiglio Esteri; Consiglio Affari generali; Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia

BRUXELLES - Ue, il commissario all'Economia Gentiloni partecipa a un incontro sulle sfide dell'Ue; poi riceve i presidenti di Coop Alleanza 3.0 e Legacoop e il primo ministro della Moldavia Recean

FRANCOFORTE - La Segretaria al Tesoro Usa Yellen riceve il dottorato onorario dalla Frankfurt School of Finance & Management

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza sulla protezione dei civili nei conflitti

CAPE CANAVERAL (USA) - Nasa, test di volo dell'equipaggio del Boeing Starliner

ROMA - Procura, piazzale Clodio ore 9.30 Nuova udienza del processo sul caso Regeni

CITTÀ DEL VATICANO - Aula del Sinodo ore 9.00 Si aprono i lavori della 79/a Assemblea generale della Cei, con i'Introduzione del presidente Zuppi

ROMA - Pontificia Università Urbaniana, via Urbano VIII 16 ore 9.30 '100 anni dal Concilium Sinense. tra storia e presente', con il Segretario di Stato vaticano Parolin

CANNES - Festival del cinema

NAPOLI - Tiempo Business Center, Centro direzionale, is. E5 ore 15.00 Ugl Utl, 'La cultura volano di crescita', con il ministro della Cultura Sangiuliano

LIVIGNO - Giro d'Italia, sedicesima tappa, Livigno-Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden (Monte Pana)

CATANZARO - Stadio Ceravolo ore 20.30 Serie B, playoff, Catanzaro-Cremonese, semifinale di andata

