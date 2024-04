Sole e temperature estive nel weekend, ma il maltempo torna il 1° maggio

L'ondata di freddo, pioggia e neve che ha caratterizzato i giorni scorsi sta per finire. L'anticiclone africano tornerà in concomitanza con l'ultimo weekend di aprile ma in alcune regioni resterà un clima instabile. È quanto comunicato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che ci presenta le previsioni per i prossimi giorni.

L'avanzata dell'alta pressione subtropicale regalerà un clima più stabile fino a domenica, dove il sole sarà prevalente e le temperature raggiungeranno i 24-25°C. Una situazione che si rafforzerà ulteriormente nella giornata di lunedì 29 aprile, con picchi massimi di 28-30°C, soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud. Le regioni del Nord saranno invece ancora caratterizzate da piogge sparse con nevicate sulle Alpi, sopra i 1200 metri.

La situazione di stabilità atmosferica subirà un brusco stop nel pomeriggio di martedì 30 aprile, a partire dalle Isole Maggiori e dal Nord-Ovest. Piogge e temporali intensi si prolungheranno anche per il 1° maggio.

Nel dettaglio:

- Venerdì: atmosfera instabile con piogge sparse al Nord e cielo prettamente coperto nelle regioni del Centro-Sud.

- Sabato: tempo ancora instabile, parzialmente soleggiato al Sud.

- Domenica: aumento delle temperature e sole in gran parte dell'Italia.

- Tendenza: tempo soleggiato e temperature oltre i 20° per tutto il weekend con il ritorno del maltempo previsto per la giornata del 1° maggio.

