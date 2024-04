Accoltellato nel Modenese, 30enne muore in ospedale

Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato, presumibilmente straniero, è morto dissanguato in seguito ad una coltellata all'inguine a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Aggredito in strada, è stato soccorso dal 118 e arrivato in condizioni disperate all'ospedale di Baggiovara dove inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell'aggressione, tra via Zanasi e via Montanara, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo per le indagini. L'arma sarebbe stata ritrovata e ci sarebbe un sospettato.

A quanto emerge dai primi riscontri, ci sarebbe stata una lite tra la vittima, Jaouad Dheyli, marocchino di 37 anni, e due connazionali, per motivi legati allo spaccio. Tutto è successo nei pressi della palazzina dove risiederebbero da tempo i due sospettati. Anche il 37enne assassinato vive a Castelnuovo ed era tornato da poco da un viaggio in patria. A chiamare i soccorsi, il fratello di uno degli aggressori che gli avrebbe detto quello che era successo. Secondo testimoni i due sarebbero già stati portati in caserma.



