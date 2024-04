Nordio fischiato a Treviso durante cerimonia 25 aprile in piazza

Fischi e 'buuh' di disapprovazione sono stati indirizzati al ministro della giustizia Carlo Nordio durante il discorso che stava svolgendo in piazza a Treviso per la festa del 25 aprile. Il ministro aveva iniziato da poco a parlare, affrontando il tema caldo di queste ore, sostenendo che la richiesta di dirsi antifascisti "è una domanda retorica, perchè avendo noi giurato fedeltà sulla Costituzione - ha sottolineato - è ovvio che siamo antifascisti". E' stato a questo punto che si sono levati i fischi dalla folla presente in Piazza dei Signori. Il guardasigilli ha poi avuto modo di ribadire il suo concetto incontrando i giornalisti: "abbiamo giurato fedeltà sulla Costituzione, che è antifascista. E' ovvio che siamo antifascisti" ha detto.



