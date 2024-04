Agente fuori servizio salva automobilista finita in un fossato

Una automobilista di 33 anni è uscita di strada stamani ed è finita in una roggia lungo la Vecchia Paullese a Mediglia (Milano) ed è stata salvata da agente della polizia locale di Peschiera Borromeo fuori servizio. L'uomo è sceso nel fossato con mezzo metro d'acqua e ha estratto la 33enne dall'abitacolo del suv che si era ribaltato. La donna era bloccata a testa in giù e bagnata dall'acqua gelida.

Una volta salvata è stata consegnata ai sanitari di un'ambulanza e portata, per accertamenti, all'ospedale di Melegnano. Il comandante dei vigili di Peschiera Danilo Cilano ora proporrà al Comune di dare un riconoscimento all'agente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA