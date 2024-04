Migranti, a Ventimiglia apre spazio sicuro per donne e minori

Aprirà entro il mese di maggio, a Ventimiglia, nei pressi della Caritas Intemelia, uno spazio sicuro a misura di bambino, un centro diurno che ospiterà attività per minori stranieri, famiglie con donne e bambini e in generale per i soggetti più vulnerabili. L'iniziativa vede come promontori l'associazione Save The Children, con il Comune di Ventimiglia e la Caritas Intemelia. "Si tratta di uno spazio per giocare, socializzare e trovare riparo - spiega Giovanna Di Benedetto (Save The Children) - dove opererà una équipe multidisciplinare composta da una esperta legale, una operatrice sociale, un'educatrice, due mediatori linguistico-culturali, una psicologa e un operatore di strada".

Tre saranno le aree operative per rispondere alle esigenze specifiche: una dedicata a bambini e madri, una ad adolescenti non accompagnati e un'altra a ragazze e donne. "La nostra amministrazione ha sostenuto da subito l'iniziativa promossa da Save the Children - dichiara il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro (Lega) -. Riteniamo che gli aspetti più negativi e rischiosi delle rotte migratorie non debbano ricadere su soggetti fragili, donne in stato di gravidanza o bambini, e per questo il Comune si è fatto parte attiva affinché si concretizzasse il posizionamento del modulo prefabbricato antistante la Caritas per fornire uno spazio sicuro, e al coperto, ove poter giocare, socializzare o comunque trovare riparo".



