Rapinano tabaccaio e gli fratturano il viso, arrestati a Milano

La Polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre giovani, un italiano, un serbo e un brasiliano, per rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni del titolare di una tabaccheria in centro a Milano.

I tre, l'8 marzo, avevano colpito il commerciante con calci al viso e gli avevano strappato un orologio Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro. L'uomo era stato portato al pronto soccorso del Policlinico, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico-faciale e fratture multiple al viso, con una prima prognosi di 30 giorni.

La ricostruzione dell'episodio, accaduto in via Paolo da Cannobbio, è stata il frutto di una complessa attività d'indagine condotta dai poliziotti delle Sezioni Reati contro la Persona e crimine diffuso della Squadra mobile con attività tecniche, analisi di numerosi filmati dei circuiti di videosorveglianza, consultazione delle banche dati di Polizia e delle fonti aperte. Le indagini avevano individuato alcuni importanti dettagli nella fisionomia e nell'abbigliamento degli autori della rapina. I tre sono risultati "trasfertisti" in quanto dimorano nella provincia di Bergamo.



