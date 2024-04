AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per mercoledì 24 aprile 2024

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 Esame del Def. Dalle 10 al Senato. Il voto è previsto per le 14

ROMA - Senato, commissione Finanze ore 9.45 Decreto Superbonus, alle 14 il termine per gli emendamenti

ROMA - Camera, commissione Attività produttive ore 15.00 Audizione del presidente dell'Arera Besseghini sulla fine del mercato tutelato dell'elettricità

ROMA - Palazzo Chigi, Sala stampa ore 10.30 Presentazione della relazione annuale al Parlamento dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, il presidente del Copasir Guerini e il direttore generale dell'Acn Frattasi

ROMA - Senato, sala Caduti di Nassirya ore 10.00 M5s, presentazione del disegno di legge sulla 'gravidanza per altri solidale e altruistica' con Castellone e Maiorino

ROMA - Albergo del Senato, piazza della Rotonda 73 ore 14.30 Europee, Avs, presentazione della candidatura di Christian Raimo

ROMA - Senato, sala Caduti di Nassirya ore 15.00 Europee, Stati Uniti d'Europa, presentazione delle liste con Paita di Italia Viva, Magi di Più Europa e Marcucci dei Libdem

STRASBURGO - ore 15.30 Europee, 'L'Ungheria rispetti diritti fondamentali', conferenza stampa di Roberto Salis e Ignazio Marino

ROMA - Teatro Flavio, via Giovanni Mario Crescimbeni, 19 ore 17.30 Azione, ricordo di Giacomo Matteotti, saranno letti il monologo di Scurati sul 25 aprile e l'ultimo discorso di Matteotti in Parlamento

ROMA - Istat, fiducia dei consumatori e delle imprese di aprile

ROMA - Inps, osservatorio sui flussi di pensionamento del primo trimestre 2024, monitoraggio dei flussi di pensionamento - report cartaceo 2023-marzo 2024, osservatorio sulle ore di cig autorizzate 2009-marzo 2024

BERLINO - Germania, Ifo fiducia degli imprenditori

NEW YORK - Usa, ordini durevoli di marzo, dati Eia su scorte e produzione di greggio ROMA - Inps, cda per l'indicazione del nuovo direttore generale

SAN DONATO MILANESE - Eni, risultati del primo trimestre 2024 e conference call

PECHINO - Visita del segretario di Stato americano Blinken

BERLINO - Il cancelliere tedesco Scholz riceve il premier britannico Sunak

LONDRA - Pubblicazione del rapporto annuale di Amnesty International sullo stato dei diritti umani nel mondo

NEW YORK - Riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sugli aiuti umanitari a Gaza

BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri della Salute

ROMA - Via della Conciliazione 51 ore 8.30 Cisco, firma della 'Rome Call for AI Ethics', documento per un approccio etico all'intelligenza artificiale, con il ceo Robbins, monsignor Paglia e padre Benanti

ROMA - ministero della Cultura, via del Collegio Romano 27 ore 17.00 'Cinque domande che agitano la Chiesa', presentazione del libro di Ignazio Ingrao con il cardinale Pietro Parolin e il ministro della Cultura Sangiuliano

CATANZARO - Sala Verde Cittadella regionale ore 11.00 Presentazione del servizio di trasporto pubblico dedicato alle persone con disabilità finanziato dalla Regione Calabria con la ministra per le Disabilità Locatelli

ROMA - Tribunale, piazzale Clodio Processo Regeni, udienza a dei medici legali (a porte chiuse)

TORINO - Corte di Assise di appello Processo in Cassazione per Cospito, sulla rimodulazione in 23 anni di reclusione la pena inflitta nel maxiprocesso Scripta Manent per le attività dell'organizzazione terroristica Fai- Fri

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

ROMA - Campidoglio, sala della Protomoteca ore 12.00 Presentazione di 'Rock in Roma 2024'

ROMA - Palazzo Piacentini, via Veneto 33 ore 15.00 'Guglielmo Marconi, nel 150/o anniversario della nascita', presentazione della mostra con la sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni

ROMA - Gewiss Stadium ore 21.00 Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina, semifinale di ritorno

