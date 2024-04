AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per martedì 23 aprile 2024

ROMA - Palazzo Chigi ore 11.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il Segretario al Commercio Usa Gina Raimondo

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.00 La presidente del Consiglio Meloni riceve il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmonov

ROMA - Palazzo Chigi ore 17.30 Riunione del Consiglio dei ministri

ROMA - Senato ore 13.30 Votazione fiducia su dl Pnrr

ROMA - Senato Sala Caduti Nassirya ore 12.30 Conferenza stampa Pd sul Def, con il presidente dei senatori Boccia

TORINO - Viale Mattioli 39 ore 9.00 Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli 2024 con i ministri Tajani, Bernini, Lollobrigida, Fratin

MILANO - Teatro Eco, via Fezzan 11 ore 18.00 Apertura della campagna elettorale della lista 'Siamo Europei' con il segretario di Azione Calenda

ROMA - Università Roma Tre Aula Magna di Giurisprudenza, Via Ostiense 159/161 ore 10.30 Conferimento della laurea honoris causa in scienze giuridiche banca e finanza al governatore della Banca d'Italia Panetta

ROMA - Davanti al Senato ore 17.00 "Ennesimo attacco del governo alle donne", presidio di Cgil e Uil, in occasione dell'esame del decreto Pnrr

FRANCOFORTE - Bce, anticipo del bollettino economico sulla fiducia dei consumatori nella Bce

WASHINGTON - Il Senato esamina il piano di aiuti a Ucraina e Israele

NEW YORK - Riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla violenza sessuale nei conflitti

SAN PIETROBURGO - Forum internazionale sulla sicurezza organizzato dalla Russia

STRASBURGO - Voto degli eurodeputati sulla riforma del Patto di stabilità

MILANO - Università Statale, Via Sant'Antonio 12 ore 14.30 Nell'ambito degli eventi per il 25 Aprile lectio magistrale in ricordo di Federico Chabod

MILANO - Feltrinelli, P.za Piemonte ore 18.30 Talk su "Come sta la democrazia?", con Scurati in dialogo con Berizzi, Deaglio e Mauro sui temi del linguaggio populista,

ROMA - Rai, sala Sergio Zavoli ore 11.00 Presentazione del Concerto del Primo Maggio

MILANO - Teatro alla Scala ore 12.00 Presentazione della settantesima edizione del Festival Puccini

MILANO - Libreria Rizzoli Galleria ore 18.30 Presentazione del libro di Serena Bortone 'A te vicino così dolce', con l'autrice

ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 Coppa Italia, Lazio-Juve ritorno semifinali

TORINO - Corso Unità d'Italia, 40 ore 11.00 Conferenza stampa presentazione mostra "Ayrton Senna Forever"

