Incidente sul lavoro, 23enne muore nel Senese

Incidente mortale sul lavoro a Montepulciano, nel Senese: secondo quanto appreso la vittima è un 23enne. L'infortunio si è verificato alle 12.51 in località Tre Berte. Sul posto insieme ai sanitari inviati dal 118 che ha fatto arrivare anche l'elisoccorso, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale della prevenzione di igiene e sicurezza nei posti di lavoro della Asl.

L'incidente è avvenuto all'interno di un'autocarrozzeria: il 23enne, da quanto appreso, sarebbe stato colpito al petto da un tubolare in ferro. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Il giovane, originario dell'Aretino, lavorava come operaio per una ditta esterna all'autocarrozzeria.

