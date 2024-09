Riesumato corpo 17enne morta 45 anni fa nel Vicentino

È stato estumulato questa mattina al cimitero di Nogarole Vicentino (Vicenza) il corpo di Nadia Chiarello, la ragazza deceduta 45 anni fa e ritrovata morta nel gennaio del 1979 dopo 9 giorni dalla sua scomparsa ad Arso di Chiampo (Vicenza) in circostanze misteriose.

La procura ha ordinato la riesumazione della salma dopo le richieste della famiglia che non ha mai creduto nell'incidente come causa della morte. Il corpo della ragazza, all'epoca 17enne, è stato trasferito nell'istituto di medicina legale di Padova dove i medici legali nei prossimi giorni effettueranno l'autopsia che sarà anticipata da un esame alla tac per permettere di studiare meglio i resti recuperati. Presenti nel cimitero i carabinieri, i familiari della vittima con gli avvocati e il sindaco di Nogarole Romina Bauce. Un caso che era stato riaperto nel 2021 dalla Procura di Vicenza, dopo la denuncia della sorella di Nadia che aveva ricevuto una lettera anonima con alcune minacce.



