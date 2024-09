Nel furgone con 9 migranti, arrestato un passeur a Trieste

Un cittadino slovacco è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Trieste via Hermet per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nei giorni scorsi i militari dell'Arma, impegnati in servizi di retrovalico e controllo del territorio nella zona di Caresana, hanno individuato un furgone con targa slovacca con vetri oscurati che aveva appena fatto ingresso in Italia dalla Slovenia. A seguito di un controllo, è stato accertato che a bordo, oltre al proprietario del mezzo, viaggiavano nove cittadini turchi privi di documenti di identità. Le successive verifiche hanno permesso di ricostruire il viaggio del gruppo di migranti e il loro trasporto verso l'Italia.

Il cittadino slovacco è stato portato nella casa circondariale di Trieste e il veicolo è stato sequestrato.

"Lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina da parte di soggetti senza scrupoli - riporta una nota dei carabinieri - rimane un fenomeno ampiamente diffuso, sebbene operato con modalità differenti rispetto al passato. Lo stesso appare ora gestito in maggioranza da soggetti stranieri e con filiere operative transnazionali articolate. Il territorio giuliano rimane uno dei punti ove l'intero traffico si riverbera, emergendo nella sua rilevanza numerica. L'attività discreta, condotta in seno alla temporanea riattivazione dei controlli di confine, rimane di estrema importanza".



