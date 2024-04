Studenti occupano un'aula dell'Università di Padova

Alcuni studenti appartenenti ai gruppi 'Spazio Catai' e 'Potere al Popolo' hanno occupato un'aula dell'Università di Padova per rinnovare la richiesta alla rettrice Daniela Mapelli di discutere una mozione relativa al boicottaggio accademico di Israele.

Tra le richieste alla rettrice anche l'interruzione di un accordo con Eni, la cui proroga è prevista per il 27 maggio. Il gruppo di studenti ha convocato per domani pomeriggio alle 17:30 nel cortile di Palazzo Bo un'assemblea pubblica. "Rimarremo in Aula Ederle - conclude una nota delle due associazioni - finché la Rettrice non ci darà appuntamento per un confronto pubblico".



