Un 33enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di montaggi a Stabbia di Cerreto Guidi (Firenze). L'uomo ha subito lo schiacciamento dell'addome e di un braccio sotto una pressa.

L'operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta anche la Medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA