La Normale di Pisa chiede lo stop all'accordo con Israele

La Scuola Normale di Pisa chiede al ministero degli Esteri di rivalutare l'accordo con Israele previsto nel 'Bando scientifico 2024', emesso il 21 novembre del 2023 in attuazione dell'intesa per la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica' tra i due Paesi. La richiesta era stata fatta dagli studenti, la mozione è stata poi approvata a maggioranza dal Senato accademico. 'Si rinnova con forza, anche alla luce della risoluzione Onu del 25 marzo 2024 - si legge nel testo - la richiesta di rilascio degli ostaggi e di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza al fine di scongiurare l'ulteriore aggravarsi di una situazione umanitaria ormai disperata, che si configura ogni giorno di più come un'inaccettabile forma di punizione collettiva della popolazione palestinese'.

