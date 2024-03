Carezze e amore, la 'culla' terapeutica per le disabilità cognitive

Una “culla”, un’ “amaca” terapeutica, con abbracci e carezze ed empatia tra medico ed assistito, per stimolare la produzione di ossitocina nel sistema nervoso centrale e curare anche disabilità cognitive più o meno gravi. Conosciuto anche come "ormone dell'amore". l'ossitocina è coinvolta nella regolazione delle relazioni sociali e del legame affettivo. Accade nel laboratorio multisensoriale del Dipartimento di psicologia e scienze della formazione dell’Università Telematica Pegaso, a Roma. Il progetto è stato voluto ed è coordinato da Stefania Morsanuto, psicologa e professore associato psicologa e professoressa di pedagogia speciale dell’infnazia. “Oltre agli stimoli visivi, uditivi, vibro-acustici – spiega Morsanuto - ho dedicato molti studi all'utilizzo dell'amaca appesa all'interno dell'ambiente multisensoriale. Permette di lavorare sull'equilibrio vestibolare e di indurre una sensazione di calma e rilassamento attraverso il movimento oscillante. Il tessuto speciale di cui è formata, sottile, ma estremamente resistente, distribuisce uniformemente il peso corporeo e avvolge delicatamente il corpo, creando una sensazione simile a quella dell'abbraccio protettivo materno e stimolando la produzione di ossitocina nel sistema nervoso centrale, conosciuto anche come "ormone dell'amore". l'ossitocina è coinvolta nella regolazione delle relazioni sociali e del legame affettivo. Livelli più alti di ossitocina sono associati a sentimenti di fiducia, empatia, generosità e attaccamento emotivo, e possono contribuire a ridurre lo stress e l'ansia, agendo come un naturale calmante e riducendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress”.

La professoresssa Stefania Morsanuto e una sua studentessa

La stanca multisensoriale fa parte dei laboratori di neuroscienze educative RENLAB dell'Università Pegaso nell’ambito del Dipartimento di psicologia e scienze della formazione diretto dal professore Francesco Peluso Cassese. Grazie agli strumenti tecnologici a disposizione, domotizzati fra loro, (stimoli uditivi, visivi, tattili, gustativi, olfattivi e cinestetici) nella stanza è possibile realizzare protocolli di intervento specifici e personalizzati, adattabili per intensità e frequenza, con l‘obiettivo di suscitare una risposta comportamentale significativa da parte del paziente. “Dal momento del concepimento – spiega sempre Morsanuto - il cervello umano è biologicamente predisposto ad essere modellato dall'esperienza attraverso la formazione delle sue sinapsi. In base a questo principio, abbiamo sviluppato un ambiente che mira a stimolare i sensi al fine di generare risposte positive nelle persone affette da varie condizioni, quali demenza, autismo, disabilità cognitive, patologie psichiatriche, disturbi da stress post-traumatico, lesioni cerebrali, controllo del dolore acuto e cronico, burn-out professionale e miglioramento dell'apprendimento didattico. Le esperienze sensoriali influenzano diversi aspetti della nostra vita, compresa la motivazione, gli atteggiamenti, le emozioni, l'apprendimento, le attività fisiche e il nostro benessere generale. Il livello di performance individuale è il risultato degli stimoli e delle opportunità offerte dall'ambiente circostante. La stimolazione multisensoriale, se adeguatamente dosata in termini di frequenza, intensità e durata, può aumentare l'attività cerebrale e favorire la formazione di nuovi percorsi neurologici nel cervello, contribuendo così all'apprendimento”.

