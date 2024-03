Italia divisa in due per le feste di Pasqua, temporali al Nord

Italia divisa in due durante le festività pasquali. Un'ondata di caldo investirà il Sud con picchi di 33°C tra Pasqua e Pasquetta, mentre al Nord si verificheranno fasi instabili con rovesci alternati a schiarite in un contesto in cui le massime si aggireranno sui 15-18°C in pianura. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

"La linea di separazione tra il tempo quasi autunnale e quello estivo - afferma - correrà più o meno tra la Bassa Toscana, l'Umbria e le Marche. A nord di questa linea immaginaria Livorno-Ancona avremo acquazzoni sparsi, a sud troveremo temperature intorno ai 22-25°C con picchi oltre i 30°C tra Sicilia, Calabria e Puglia".

Nelle prossime sono previste ancora piogge anche intense tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Tempo molto instabile con rovesci anche sul Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1.000 metri e acqua alta a Venezia. Infine, lungo la fascia tirrenica ci saranno momenti un po' più variabili, mentre altrove il tempo migliorerà decisamente anche se resterà ventoso quasi ovunque.

Dal Venerdì Santo rimonterà l'anticiclone africano: la giornata sarà discreta quasi ovunque salvo rovesci frequenti sul nord-ovest e sulle Alpi. Soffieranno ancora venti tesi dai quadranti meridionali. Anche sabato vedrà frequenti momenti di instabilità sulle regioni nord-occidentali con estensione dei fenomeni in serata verso l'Alta Toscana; da Livorno in giù il tempo sarà buono, così come sul Nord-Est e tutto il versante adriatico.

Nel dettaglio: - Giovedì 28. Al nord: piogge e neve a 1000 metri sulle Alpi. Al centro: a tratti instabile specie in Toscana. Al sud: miglioramento.

- Venerdì 29. Al nord: soleggiato salvo acquazzoni al nord ovest e sulle Alpi. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo e più caldo.

- Sabato 30. Al nord: peggiora con rovesci da ovest verso est.

Al centro: soleggiato, peggiora in serata in Toscana. Al sud: bel tempo e più caldo.

- Tendenza: Santa Pasqua instabile al nord, variabile al centro, molto calda e bella al sud; Pasquetta con locali temporali dal nord verso Toscana, Lazio e Sardegna; oltre 30°C al Sud.



