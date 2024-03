Un albero cade su due auto a Roma, un ferito

Un grosso albero è caduto su via Cristoforo Colombo a Roma centrando due auto. E' accaduto all'altezza di viale Asia all'Eur. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Al momento si segnala un ferito che non sarebbe grave. Il tratto di strada dove è caduto il pino è stato chiuso al traffico. Via Cristoforo Colombo è un'arteria stradale di grande scorrimento che collega la Capitale al litorale di Ostia.

Nella caduta il pino ha abbattuto anche un semaforo. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo IX Eur, vigili del fuoco, 118, carabinieri e Servizio Giardini del Comune. Al momento è chiusa la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, mentre sono regolarmente aperte le carreggiate laterali della stessa via.

