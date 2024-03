Mafia e droga, sgominata piazza di spaccio, 41 arresti

La droga messa in un cesto legato a una corda, poi salita fino a casa del capo di una banda di spacciatori. E' una tecnica di rifornimento scoperta dalla Polizia con l'operazione Locu che vede 300 agenti impegati a Catania a eseguire un'ordinanza cautelare del Gip su richiesta della Dda per 41 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo e con differenti profili penali sono associazione mafiosa (clan Cappello-Bonaccorsi), traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish.

Documentata la gestione di una grossa piazza di spaccio. Una conferenza stampa si terrà alle 11 in Questura.



