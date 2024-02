Pm Firenze apre inchiesta su scontri vicino a consolato Usa

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sulle tensioni con la polizia al corteo per la Palestina del 23 febbraio scorso sui lungarni, nelle vicinanze del consolato degli Stati Uniti. Gli inquirenti hanno acquisito i video con le immagini della manifestazione. Il corteo, a cui partecipavano sindacati di base, studenti ed esponenti della comunità palestinese a Firenze, era stato regolarmente preavvisato da piazza Santissima Annunziata per raggiungere piazza Ognissanti. Ma poi è andato oltre, verso il consolato.

Alcuni manifestanti hanno provato a raggiungere la sede diplomatica e ci sono state le cariche della polizia. Secondo quanto ricostruito finora, proprio quando alcuni manifestanti avrebbero provato a raggiungere uno degli ingressi del consolato statunitense sono partite le cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine. La Digos ha preparato una relazione per la procura. Gli accertamenti dei fatti sono in pieno corso.



