Lollobrigida a Bruxelles: 'Pac scritta male, serve una modifica sostanziale'

"La nuova Pac è stata scritta male, le deroghe vigenti sono insufficienti, abbiamo bisogno di modifiche sostanziali". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della manifestazione Coldiretti a Bruxelles per chiedere una semplificazione delle regole della Pac. "Il 9 giugno, dopo le elezioni europee, l'Europa deve cambiare strada e prendere atto degli errori finora compiuti e del fatto che gli scenari mondiali sono cambiati radicalmente alla luce degli effetti della guerra in Ucraina e delle tensioni in Medio Oriente e del cambiamento delle dinamiche del mercato e della concorrenza mondiale"



