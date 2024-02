Vittorio Emanuele, Marina Doria è arrivata a Venaria

La vedova di Vittorio Emanuele di Savoia, Marina Doria, è arrivata nella cappella di Sant'Uberto alla Reggia di Venaria Reale, dove è allestita la camera ardente del marito. Grandi occhiali e capelli raccolti all'indietro, è stata accolta all'ingresso dal saluto d'onore delle Guardie del Pantheon. La principessa ha poi preso posto alla sinistra della bara, accanto al figlio Emanuele Filiberto, alla nuora Clotilde e alle nipoti Vittoria e Luisa.

Poco dopo il suo arrivo, il cancelliere degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, Johannes Niederhauser, ha deposto su un cuscino vicino al feretro il Collare d'Oro dell'Annunziata, simbolo dell'Ordine dinastico più alto della casata.

La principessa è l'ultimo membro di Casa Savoia che era atteso oggi alla Reggia di Venaria. Due delle sorelle di Vittorio Emanuele, Maria Gabriella e Maria Beatrice, non verranno, perché bloccate rispettivamente in Svizzera e in Messico per motivi di salute. E' invece presente da questa mattina la sorella maggiore Maria Pia, con il figlio Serge di Jugoslavia. Accanto a Marina Doria ci sono anche alcune dame di compagnia e degli amici di famiglia.



