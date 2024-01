Tra le persone presenti oggi nell'Aula Paolo VI, per l'udienza generale di Papa Francesco, c'era anche il regista Martin Scorsese. "Continua il dialogo tra Martin Scorsese e Papa Francesco… Due uomini di genio ed esperienza per i quali la figura di Gesù ha un fascino e un valore straordinari", commenta su X padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

