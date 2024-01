Tensioni fuori dall'Olimpico, lanci di pietre e cariche

Disordini fuori dallo stadio Olimpico al termine della partita tra Roma e Lazio. Due gruppi di circa duecento tifosi giallorossi hanno cercato più volte di raggiungere Ponte Milvio per entrare in contatto con i supporter della Lazio. Ci sono stati lanci di pietre e bastoni contro le forze dell'ordine che li hanno dispersi con delle cariche.

Le tensioni si sono verificate al termine della partita quando due gruppi di supporter giallorossi, circa quattrocento persone in tutto, hanno tentato di raggiungere Ponte Milvio nella fase del deflusso. Lanciati contro le forze dell'ordine anche bottiglie e petardi Sono stati allontanati con delle cariche in via Cardinal Consalvi, via del Pinturicchio e a piazza Mancini.

Sono tre al momento i tifosi fermati dalla polizia per i disordini avvenuti fuori dallo stadio Olimpico al termine della partita tra Roma e Lazio. La loro posizione è ora al vaglio. Sono in corso accertamenti per risalire agli altri partecipanti agli scontri avvenuti quando due gruppi di supporter giallorossi hanno tentato di raggiungere Ponte Milvio per entrare in contatto con la tifoseria avversaria e c'è stato un lancio di bastoni e pietre contro le forze dell'ordine.

Prima del derby tra Lazio e Roma un gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano cantando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 contro la dittatura sovietica che è annoverato tra le canzoni dell'estremismo di destra. In un passaggio i tifosi intonano: "Nascosta tra i libri di scuola anch'io porterò una pistola". Il fatto è accaduto a pochi giorni dalla commemorazione di Acca Larentia, dove centinaia di estremisti hanno fatto saluti romani per ricordare i tre attivisti del fronte della gioventù uccisi

Clima teso anche sugli spalti nel pre partita di Lazio-Roma, match valido per i quarti di Coppa Italia. Durante il riscaldamento delle due squadre c'è stato uno scambio di petardi e fumogeni tra le due tifoserie. In particolare a cavallo tra la Curva Sud (occupata dai tifosi giallorossi) e la Tribuna Tevere (occupata dai tifosi biancocelesti). A osservare la scena anche José Mourinho, avvicinatosi insieme al team manager giallorosso, per capire cosa stesse succedendo tra i due settori. Non c'è stato comunque bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.

