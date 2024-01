Acca Larentia, a commemorazioni anche 'presente' e saluti romani

Prima la commemorazione delle autorità, con la deposizione delle corone di alloro da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e, per il Campidoglio, dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor, nel piazzale dove c'è la targa ricordo. Poi, in un secondo momento, quando presidente e assessore erano già andati via, e in un luogo diverso, davanti alla ex sede del Msi, la commemorazione di alcuni militanti con il "presente" e il saluto romano. Si è svolta così stamani, come immortalato anche da diversi video in rete, la mattinata di iniziative per commemorare i tre militanti del Fronte della gioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi il 7 gennaio 1978 a Roma nella strage di Acca Larentia.

Un manifesto nero con il titolo 'presente, presente, presente' e in alto una piccola celtica bianca, fermato a terra con dei lumini cimiteriali, nel luogo della strage dà appuntamento per la ormai tradizionale manifestazione delle ore 18 di oggi. Lo stesso manifesto è affisso anche su alcuni muri vicini, mentre sui ponteggi di un cantiere c'è un grande manifesto con i volti dei tre ragazzi e la scritta 'Nella lotta'.



Rocca: 'ricordare chi è morto per odio ideologico'

"Fu un giorno terribile per Roma, quel 7 gennaio 1978. È doveroso essere qui oggi, in via Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano della Capitale, per ricordare i giovanissimi Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, morti per l'odio ideologico che ha avvelenato gli Anni di Piombo. A 46 anni di distanza è nostro dovere ricordare. Commemoriamo perciò questi ragazzi uccisi in nome delle loro idee e del credo politico, affinché ciò non avvenga mai più". Così, sui social, il governatore Francesco Rocca, che stamani ha deposto una corona di alloro in via Acca Larentia dove furono uccisi i due militanti del Fronte della gioventù.

"E' importante non dimenticare, non solo per la memoria di Franco, Francesco e Stefano ma anche per la memoria di Alberto Giaquinto che morì l'anno dopo. Acca Larentia - ha spiegato Rocca dopo la cerimonia di commemorazione - è forse il momento più drammatico della storia degli anni di piombo, di una stagione di odio e della caccia all'uomo. È importante ricordare perché non si ripetano mai più, perché ci si sappia confrontare sempre sulla base delle idee e mai della violenza. Oggi si tende a rimuovere questo periodo e invece è importante ricordare". "Ad Acca Larentia - ha aggiunto - i terroristi vennero per provare le armi sui giovani di destra in vista di attentati che venivano considerati più gravi. Il volantino di rivendicazione che fu fatto segnava un linguaggio carico di odio. Oggi non credo che Roma abbia ancora queste divisioni. Non sono morti di serie B. La stagione dell'odio ha visto morire giovani di tutte le parti politiche, vanno tutti rispettati e quei sacrifici non devono essere vani, sia di destra che di sinistra". "È importante ricordare proprio per prevenire. Sono segnali che vanno dati alla nostra comunità - ha concluso - perché si ricordi e io mi auguro che ci siano occasioni di riflessione anche all'interno delle scuole".

Gotor: 'Militanza politica non giustifica violenza'

Questa mattina mi sono recato in via Acca Larenzia per commemorare le tre giovani vittime dell'aggressione armata di 46 anni fa davanti alla sede del Msi. Per ricordare oggi che la militanza politica non può mai giustificare la violenza e lo spargimento di sangue". Lo scrive su X l'assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. "Acca Larentia resta una delle pagine più tragiche avvenute a Roma, c'è il dovere della memoria per far sì che la militanza e l'impegno politico siano sempre disgiunti da ogni forma di violenza", ha detto l'assessore dopo aver deposto una corona di fiori per commemorare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni che furono uccisi il 7 gennaio del 1978. "C'è un dovere istituzionale che va al di là del credo politico, sono stati tanti i ragazzi, cuori neri e cuori rossi, che si sono scontrati in modo violento e armato. A distanza di tanto tempo, il dovere del ricordo è necessario per far sì che questo tipo di violenza non si ripeta", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA