Operaio morto a Salemi non indossava sistemi di sicurezza

L'operaio morto mentre lavorava nella pala eolica del parco "Erg 69" di contrada Ranchibilotto a Salemi (Trapani) non indossava né il casco di protezione e nemmeno l'imbracatura necessaria per i lavori in quota. E' quanto hanno potuto accertare i vigili del fuoco intervenuti per il recupero del corpo di Giuseppe Carpinelli, 33 anni, originario di San Marco dei Cavoti e dipendente della Ivpc service. L'uomo stata lavorando a circa 80 metri d'altezza insieme a un collega e per cause che sono ancora da accertare è precipitato sino a un'altezza di 50 metri da terra, sempre all'interno del pilone. La procura di Marsala ha aperto un'indagine.



