Rinviate feste Capodanno a Udine, Monfalcone, Gorizia

Sono state rinviate a causa del forte maltempo previsto le feste di Capodanno a Udine, Monfalcone e Gorizia. Lo rendono noto le tre amministrazioni con altrettante note.

Il Comune di Udine ha rinviato la festa prevista per questa sera in piazza Primo Maggio perché durante la serata è prevista un'ondata di maltempo con forti piogge e vento. Un clima ritenuto non idoneo ai festeggiamenti di piazza e alla musica, oltre ai "fuochi gentili" previsti dall'Amministrazione. "La festa di Capodanno diventerà la prima festa del 2024" ha spiegato il vice sindaco Alessandro Venanzi. "Salviamo i festeggiamenti spostando l'orario di circa 24 ore". Il programma: domani sera la festa organizzata da Radio Company "Wonder Company 2K24" in Piazza Primo Maggio comincerà alle ore 21. Alle 22.30 è previsto lo spettacolo pirotecnico di "fuochi gentili". La musica poi proseguirà fino alle ore 24. L'ordinanza relativa ai contenitori rigidi e potenzialmente pericolosi sarà prolungata fino alle ore 3 del 2 gennaio. I botti saranno vietati.

Anche l'evento di Capodanno "Up!24 Monfalcone on Stage", previsto per stasera in piazza della Repubblica è stato posticipato, ma ai primi giorni di febbraio, in occasione della inaugurazione del Centro Storico di Monfalcone.

"Siamo dispiaciuti di dover posticipare l'evento, che avrebbe concluso la bellissima tre giorni di musica che ha registrato quasi 2000 presenze tra i giovani. Un evento conclusivo di cui tuttavia non ci priviamo: lo proporremo all'inaugurazione del Centro Storico, con un valore ancora più alto: portare i giovani a Monfalcone attraverso musica, storia e identità, con l'obiettivo di guardare al futuro insieme a loro", ha reso noto la sindaca, Anna Maria Cisint. Confermata invece la festa di Capodanno di questa sera nel centro Poclen, dedicata agli anziani.

Infine, a Gorizia, come ha reso noto il sindaco, Rodolfo Ziberna, la festa in piazza Vittoria Wonder Company 2K24 di Radio Company e i fuochi d'artificio sono stati rinviati a domani, con il seguente programma: inizio serata alle ore 21.00, spettacolo pirotecnico (parzialmente silenziato) alle ore 22.30, poi musica sino le 24.00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA