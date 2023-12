Assalto alla Cgil, condannati Fiore e Castellino

Il Tribunale di Roma ha condannato Castellino a otto anni e sette mesi di reclusione mentre Fiore a otto anni e sei mesi per l'assalto alla Cgil. Dopo la sentenza di condanna dei due leader di Forza Nuova urla in aula e il grido 'gente come noi non molla mai'.

"Mo famo la guerra". E' quanto gridato da alcune persone dopo la sentenza per l'assalto alla Cgil che ha visto la condanna dei leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. I giudici hanno disposto altre cinque condanne: Per Luigi Aronica, militante di Forza Nuova, 8 anni e mezzo, mentre gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa sono stati condannati a 8 anni e 2 mesi



