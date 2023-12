Vanessa, la mamma commessa col sorriso solare

In paese era un volto noto, familiare, Vanessa Ballan, la donna assassinata oggi sulla porta di casa sua nel Trevigiano. Una giovane mamma, dal sorriso aperto dietro i grandi occhiali, "solare, simpatica e preparata" la ricordano i concittadini che la conoscevano anche perché lavorava in uno dei supermercati di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Da un po' però aveva lasciato al chiodo la divisa del supermarket per mettersi a riposo, raccontano oggi le colleghe ancora scosse, perché aspettava un figlio, il secondo. Ora c'è un bambino di 4 anni, ancora all'asilo, che dovrà vivere senza la sua mamma, e c'è una comunità sotto choc. "Povera donna - la ricorda una persona su un gruppo social cittadino - la conoscevo, lavorava all'Eurospin. Mi dispiace tanto, era simpatica. Riposa in pace mi dispiace per il bimbo e il marito".

"Conosco il marito, non benissimo - dice ai microfoni di una testata locale, il Quotidiano del Piave, anche il sindaco di Riese Matteo Guidolin - Conosco però il nucleo familiare. Lei non la conoscevo ma era nota in paese perché lavorava in supermercato, quindi era conosciuta di vista".

Non è difficile conoscersi a Riese Pio X, diecimila abitanti, una decina di chilometri a nord di Castelfranco Veneto, la città d'origine di Vanessa e di suo marito Nicola Scapinello. Si erano stabiliti lì, in un piccolo quartiere residenziale. Casette bifamiliari, un salone di parrucchiera che la ragazza frequentava.

Dal poco che postava sui social emerge una coppia sorridente e unita, dopo 11 anni di matrimonio. Il marito, Nicola ha come foto principale quella della moglie, sorridente e allegra accanto a un'auto bianca, e la sua foto profilo su Facebook è un'immagine con lei in nave, forse una crociera. E anche sul profilo di lei Nicola c'è: gite al mare, qualche serata nei locali con gli amici, un festival musicale a pochi chilometri dove si erano divertiti insieme. Tanti selfie insieme. Tanti baci, soprattutto. Su Facebook, tornando indietro nel tempo, si trovano ancora degli scambi di messaggi commoventi, di quando i due erano ancora fidanzati. C'è una rosa, probabilmente di plastica, con una dedica di lui: 'Il mio amore per te finirà quando tutti i petali di questa rosa cadranno', scriveva. Lei, che oggi non c'è più, gli giurava il suo amore.





